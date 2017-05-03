В Екатеринбурге таксист из-за спора об оплате убил гражданина Кыргызстана

В Екатеринбурге (Россия) таксист убил гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Согласно информации Следственного отдела по Ленинскому району г. Екатеринбург, 1 мая около 21.30 по местному времени водитель такси Носиров О.Х. на автомобиле "Дэу Нексия" подвозил ранее незнакомого А.Э., 1988 г. р., гражданина Кыргызской Республики.

Около остановочного комплекса "Павла Шаманова", расположенного по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 45/1, в ходе возникшего конфликта из-за стоимости оплаты услуг такси Носиров О.Х. отверткой нанес проникающее ранение в область грудной клетки кыргызстанцу, который до приезда скорой помощи скончался на месте происшествия.

В настоящее время Носиров О.Х. задержан правоохранительными органами РФ проводится судебная экспертиза.