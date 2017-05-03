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ГРС: Обладатели новых паспортов получат ключи электронной цифровой подписи

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ВБ

В новых паспортах автоматически будут содержаться ключи от электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года.

Государственная регистрационная служба при ПКР разъясняет, что новые идентификационные карты содержат электронный чип (микросхему), в котором записаны персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись, которая равноценна собственноручной. Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

В рамках перехода на электронные идентификационные карты ГРС провела большую работу по реорганизации деятельности удостоверяющих центров и приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства и модернизировала полностью аппаратно-программный комплекс.

Отныне каждый гражданин при получении паспорта нового образца 2017 года автоматически будет получать бесплатно ключи электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года. После истечении срока действия ключа новую электронную подпись можно получить в любом центре обслуживания населения. Для юридических лиц стоимость электронной подписи будет снижена и составит 300 сомов в год.

Новая идентификационная карта будет служить инструментом для удостоверения личности в электронных системах, будь то коммерческий банк или нотариус, или получение госуслуги, не выходя из дома.

URL: http://www.vb.kg/359325
Теги:
ГРС, паспорт
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