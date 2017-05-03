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Родственники уверены, что зять убил их дочь и инсценировал самоубийство

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Родион Решетов

Сегодня, 3 мая, родственники погибшей два года назад девушки решили рассказать о трагическом событии, произошедшем 24 декабря 2015 года. Причиной, по которой они выступили на пресс-конференции, стало решение суда в отношении виновника смерти Нурзат Калысбек кызы.

Сестра погибшей девушки рассказала, что в суде дело об убийстве проходило по статье "Доведение до самоубийства", так как девушка была найдена повешенной на собственном платке. Следствие выяснило, что муж Нурзат - Нурдин Убукеев систематически издевался над девушкой.

О том, что в молодой семье имела место тирания, подтверждали свидетели. Кроме того, об этом говорили синяки и ушибы на теле девушки.

Октябрьский районный суд не принял все это во внимание, признал вдовца виновным по статье "Доведение до самоубийства" и назначил ему наказание в виде четырех лет колонии усиленного режима, однако применил амнистию, сократив тем самым срок наказания на треть. Затем уже городской суд отменил амнистию, но перевел его в колонию-поселение.

"Эксперт-анатом в своих показаниях сообщил, что до убийства Нурзат нанесли телесные повреждения, а эксперт-биолог конкретно сказала, что этот платок девственно чист, как будто только что был куплен в магазине. На нем нет потожировых следов Нурзат. То есть она на нем не вешалась", - рассказала сестра Айзада Калысбекова.

В свою очередь отец погибшей девушки считает, что бесконечные ссоры в семейной паре происходили из-за зацикливания мужа на религии. И предыдущие его жены, поняв с кем связались, сразу же расставались с ним, отметил он.

"Он нам не рассказал перед свадьбой. Только на суде мы узнали, что у него было еще две жены, но они от него ушли, а наша не успела. Он совсем религиозный человек и на основании этого у них были ссоры. Она не должна была работать, должна была на два шага позади мужа идти. Если попила воды из бутылки, то должна выпить до конца, нельзя оставлять крошки и т.д.", - рассказал отец девушки Калысбек Абдыракманов.

Последняя ссора супругов закончилась трагедией. Родные Нурзат говорят, что в тот день между семейной парой произошел очередной конфликт, который привел к тому, что девушка пыталась вскрыть себе вены. Однако в то, что, увидев это, ее муж решил прогуляться, вышел в 16.00 и вернулся уже в 20.00 и обнаружил свою жену уже повешенной, правозащитники не верят.

"Он, получается, свою жену любимую, которая истекает кровью, оставляет дома и уходит на несколько часов и видит потом ее повешенной. Потом он позвонил брату и только через час вызвал милицию. Мы в это не верим", - говорит директор КЦ "Сезим" Бюбюсара Рыскулова.

Кроме того, в материалах дела много белых пятен. Одну статью переквалифицировали в другую и так до тех пор, пока приговор не обернулся мерой пресечения в виде отбывания наказания в колонии-поселении. Как отмечает Рыскулова, возможно, он уже на свободе. Сейчас они планируют обжаловать решение в Верховном суде.

URL: http://www.vb.kg/359326
Теги:
попытка суицида, суд, суицид, убийство
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