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Россия списала Кыргызстану $240 миллионов долга

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Кыргызстана в размере $240 миллионов. Как пишет Газета.ру, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности кыргызской стороны перед российской стороной <…> составляет $240 млн <…> 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной <…> подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола", - уточняется в сообщении.

Списание производится в рамках оказания Россией официальной помощи развитию Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/359327
Теги:
Дмитрий Медведев, долг, Россия
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