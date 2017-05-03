Россия списала Кыргызстану $240 миллионов долга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Кыргызстана в размере $240 миллионов. Как пишет Газета.ру, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности кыргызской стороны перед российской стороной <…> составляет $240 млн <…> 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной <…> подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола", - уточняется в сообщении.

Списание производится в рамках оказания Россией официальной помощи развитию Кыргызстана.