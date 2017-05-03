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В Бишкеке фестиваль посвятили Международному дню дружбы и футбола

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Гулиза Авазова

В Бишкеке 29 апреля прошел фестиваль футбола, посвященный Международному дню дружбы и футбола. Мероприятие прошло на Старой площади.

В фестивале приняли участие не только юные футболисты, но и учащиеся средних школ города. Каждый участник фестиваля получил "браслет дружбы", который является официальным символом проекта "Футбол для дружбы", знаком толерантности, равенства и здорового образа жизни.

"Дети разных возрастов получили возможность продемонстрировать свои навыки в чеканке и владении мячом. Лучшие из лучших получили памятные призы от Управления физической культуры и спорта и СДЮШОРСИ", - отметили организаторы.

Как сообщается, почетными гостями фестиваля стали председатель Управления физической культуры и спорта мэрии столицы Ырысбек Мааткабылов и лучший футболист первого сезона Школьной лиги-2017 Улан Дуйшонкулов. Юный футболист в этом году будет представлять Кыргызстан в качестве полузащитник в проекте "Футбол для дружбы".

Напомним, впервые в прошлом году как участник Кыргызстан был представлен на фестивале "Футбол для дружбы" среди детских команд, организованном компанией "Газпром". На фестивале выступили юные игроки "Дордоя" 2003 года рождения. В рамках форума юные футболисты воочию смогли посмотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между испанскими клубами "Атлетико" и "Реал" 28 мая на арене "Сан-Сиро" в Милане (Италия).

Пятый сезон проекта пройдет с 26 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге (Россия). В этому году изменен формат, где из каждой страны поедет на фестиваль по одному игроку. По итогам жеребьевки Кыргызстан попал в команду украинского тренера Игоря Грицюка вместе с Уругваем, Бангладеш, Ганой, Македонией, Голландией, Таджикистаном и Ираком. По воле жребия Кыргызстан делегирует на фестиваль одного полузащитника.

URL: http://www.vb.kg/359328
Теги:
фестиваль, футбол
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