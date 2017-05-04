Премьер раскритиковал работу госорганов по предупреждению и ликвидации ЧС

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике работу госорганов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Последние события, связанные со стихийными бедствиями, наглядно продемонстрировали формальную работу ряда государственных органов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий в регионах, проведению информационной кампании по повышению осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях", - заявил глава кабмина 3 мая на селекторном совещании в г. Оше по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций.

Совещание началось с минуты молчания по погибшим в результате схода оползня 29 апреля текущего года в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Премьер-министр отметил, что в рамках рабочей поездки по ознакомлению с работой в этом направлении в Ошской и Джалал-Абадской областях он наглядно ознакомился с реальной ситуацией на местах и выявил недостаточную работу ряда государственных органов.

Жээнбеков подверг жесткой критике работу министерства финансов. Он отметил, что многие ранее данные поручения по профилактике и ликвидации стихийных бедствий не были исполнены по причине несвоевременного выделения финансовых средств. "Решение любой проблемы, в том числе связанной с природными катаклизмами, не обходится без финансовой составляющей. В несвоевременном решении вопросов по ЧС есть вина министерства финансов страны", - подчеркнул он.

Глава правительства также отметил недостаточную работу МЧС и Минтранса по профилактике чрезвычайных происшествий, реконструкции защитных сооружений и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.

"У вас имеются все необходимые человеческие и технические ресурсы для ведения работы, но отсутствует организованность и оперативность с вашей стороны, в том числе по взаимодействию с органами местного самоуправления при принятии соответствующих решений", - подчеркнул Жээнбеков.

"В первую очередь необходимо определить безопасные зоны для переселения населения и заняться составлением соответствующих списков людей. На определенных участках необходимо разбивать палатки для того, чтобы люди четко знали отведенные безопасные зоны", - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил бесперебойно обеспечить население электроэнергией и привел в пример то, что при посещении накануне Узгенского района Ошской области выяснилось, что местные жители в зоне стихийного бедствия оставались без света на протяжении одиннадцати дней. Глава правительства отметил недопустимость подобных фактов и поручил председателю правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбеку Калиеву освободить от должности начальника Узгенского РЭС.

Жээнбеков отметил, что зачастую тяжелые последствия от стихийных бедствий происходят из-за слабой работы по информированию населения о возможных чрезвычайных происшествиях. Также местное население не информировано о страховании жилых помещений от чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий, за что были подвергнуты критике полномочные представители правительства в областях и председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" Бактыбек Жумашев.

Полномочным представителям правительства в областях, соответствующим государственным органам поручено усилить работу по переселению местного населения из потенциально опасных зон для проживания.

В завершение премьер-министр поручил аппарату правительства в десятидневный срок провести детальный анализ и внести соответствующие предложения по невыполненным ранее поручениям со стороны государственных органов по профилактике чрезвычайных происшествий. Глава кабмина особо отметил, что к руководителям, халатно и равнодушно подходящим к работе и не выполняющим в срок ранее данные поручения, будут применяться жесткие меры.