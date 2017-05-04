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В Кыргызстане могут появиться платные дороги

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Министерство транспорта и дорог предлагает ввести в Кыргызстане платные дороги. Они могут появиться уже в 2018 году. Плату за использование дорог предлагается ввести, чтобы снизить нагрузку на республиканский бюджет.

В Министерстве транспорта и дорог сообщили, что в следующем году платными могут стать 26 километров дорог, к 2025 году их общая длина достигнет 500 км. Введение платы предусмотрено в стратегии развития дорожной отрасли на 2016–2025 годы.

"Предлагается два варианта введения платы. Первый предполагает плату за использование дорог общего назначения. По второму предусматривается строительство новых трасс. Ценовую политику будет определять межведомственная комиссия", - отмечает представитель Минтранса Нурлан Каимбаев.

Первыми платными дорогами в стране могут стать трасса Куакы-Кочкор и строящаяся альтернативная дорога Север-Юг.

В настоящее время платным в Кыргызстане является только проезд через тоннель на трассе Бишкек - Ош.

URL: http://www.vb.kg/359347
Теги:
дороги, Министерство транспорта и дорог
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