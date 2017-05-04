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Камнепад после землетрясения на Чон-Алае придавил 110 овец

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Айдана Абдуваитова

66 жилых домов, несколько школ и фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких селах Ошской области оказались в аварийном состоянии в результате сильного землетрясения на юге страны. Об этом сообщили в МЧС.

В аварийное состояние пришли 24 жилых дома и фельдшерско-акушерский пункт и здание почты села Карамык, 9 домов в селе Шике, 15 домов, фельдшерско-акушерский пункт и школа в селе Жекенди, 17 домов, фельдшерско-акушерский пункт в селе Кара-Тейит.

Также в результате камнепада после землетрясения погибли 110 овец, которые на тот момент находились на выпасе в горной местности.

Напомним, вчера, 3 мая, примерно в 10.47 на кыргызско-таджикской границе произошло землетрясение. Очаг природной стихии располагался в Таджикистане, сила толчков в эпицентре составила 7 баллов. В населенных пунктах Ошской области интенсивность подземных толчков составила 4-5 баллов.

URL: http://www.vb.kg/359350
Теги:
землетрясение, Чон-Алайский район, МЧС
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