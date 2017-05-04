Погода
$ 67.53 - 67.70
€ 73.36 - 74.15

Чиновники хотят отобрать у ветеранов гостиницу "Семетей" и забрать их штаб

269  0
Родион Решетов

Сегодня, 4 мая, члены инициативной группы ветеранов Вооруженных сил КР в ходе пресс-конференции рассказали о своей обеспокоенности за сохранность объектов оборонного значения.

В частности речь идет о гостинице "Семетей", так как согласно приказу Фонда государственного имущества 7 марта 2017 года этот объект передан на баланс госпредприятия "Мулк". Ветераны отмечают, что в этом здании расположены военная поликлиника и Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла. Кроме того, в этой гостинице останавливаются все военнослужащие со всего Кыргызстана, а также члены ОДКБ и ШОС ,находящиеся в командировке в КР.

"Гостиница "Семетей" имеет оборонное значение. Это один из немногих объектов, оставшихся после разбазаривания военного имущества, оставшегося от Советского Союза. И сейчас постепенно приходит молодое поколение, которое пытается получить прибыль от объектов военной структуры. Мы, ветераны, выступаем против подрыва боеготовности. Понимаете, в мирное время этот объект инфраструктуры занимает особое военное назначение", - рассказал заместитель Республиканского совета ветеранов войны, ВС и тружеников тыла Кубат Кожоналиев.

Сейчас ветераны просят разобраться в ситуации президента страны и будучи главнокомандующим принять решительные меры. Они также отметили, что согласно законодательству передача объекта может происходить только с согласия самих ветеранов, и последние выступают против передачи гостиницы и их штаба госпредприятию "Мулк".

URL: http://www.vb.kg/359351
Теги:
ветераны, Генеральный штаб, Фонд госимущества
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  