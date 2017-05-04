Чиновники хотят отобрать у ветеранов гостиницу "Семетей" и забрать их штаб

Сегодня, 4 мая, члены инициативной группы ветеранов Вооруженных сил КР в ходе пресс-конференции рассказали о своей обеспокоенности за сохранность объектов оборонного значения.

В частности речь идет о гостинице "Семетей", так как согласно приказу Фонда государственного имущества 7 марта 2017 года этот объект передан на баланс госпредприятия "Мулк". Ветераны отмечают, что в этом здании расположены военная поликлиника и Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла. Кроме того, в этой гостинице останавливаются все военнослужащие со всего Кыргызстана, а также члены ОДКБ и ШОС ,находящиеся в командировке в КР.

"Гостиница "Семетей" имеет оборонное значение. Это один из немногих объектов, оставшихся после разбазаривания военного имущества, оставшегося от Советского Союза. И сейчас постепенно приходит молодое поколение, которое пытается получить прибыль от объектов военной структуры. Мы, ветераны, выступаем против подрыва боеготовности. Понимаете, в мирное время этот объект инфраструктуры занимает особое военное назначение", - рассказал заместитель Республиканского совета ветеранов войны, ВС и тружеников тыла Кубат Кожоналиев.

Сейчас ветераны просят разобраться в ситуации президента страны и будучи главнокомандующим принять решительные меры. Они также отметили, что согласно законодательству передача объекта может происходить только с согласия самих ветеранов, и последние выступают против передачи гостиницы и их штаба госпредприятию "Мулк".