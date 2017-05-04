Погода
$ 67.53 - 67.70
€ 73.36 - 74.15

Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

238  0
www

Жительница Колумбии проглотила 90 стодолларовых купюр, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер, передает Лента.ру со ссылкой на РИА "Новости".

28-летняя девушка съела девять тысяч долларов, нажитых во время совместной жизни. В итоге ей потребовалась помощь врачей, которые и извлекли необычный "обед".

Тем не менее женщина посетовала, что в пригодном состоянии остались всего 5,7 тысячи долларов, а примерно треть денег успела "испортиться". В прокуратуре сообщили, что не имеют к ней претензий, поскольку деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.

URL: http://www.vb.kg/359352
Теги:
деньги, Колумбия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  