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Facebook придумал, как бороться с трансляциями убийств

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Социальная сеть Facebook дополнительно наймет три тысячи человек, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия. Об этом, как пишет Би-би-си, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг.

Цукерберг заявил, что было "душераздирающе" видеть людей, которые причиняют вред себе и другим во время прямых трансляций в Facebook.

Он добавил, что соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, ведущий трансляцию, может совершить самоубийство. Мы немедленно связались с правоохранительными органами и они смогли предотвратить причинение вреда", - написал Цукерберг.

Решение компании последовало за несколькими случаями трансляции убийств и самоубийств в соцсети.

В апреле мужчина был убит во время прямой трансляции в Facebook. Позже в том же месяце мужчина из Таиланда убил свою маленькую дочь, а затем себя, также транслируя происходящее.

URL: http://www.vb.kg/359353
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