Погода
$ 67.53 - 67.70
€ 73.36 - 74.15

В Китае появилась вторая Великая стена

234  0
www

В провинции Цзянси возвели копию Великой Китайской стены длиной в четыре километра, пишет издание Вокруг света. Как и оригинал, сооружение построено на холмах, причем один из участков Великой Китайской стены находится всего в полутора километрах от реплики. В новой постройке воссозданы стены и башни, ее строительство обошлось в 4 миллиона китайских юаней (примерно 560 тысяч долларов).

Появление копии вызвало неоднозначную реакцию среди населения Китая. Одни считают, что Великая стена может быть только одна, другие утверждают, что новый объект получился достаточно правдоподобным. Китай славится копированием известных зданий, например Эйфелевой башни и статуи Свободы.

URL: http://www.vb.kg/359354
Теги:
Китай
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  