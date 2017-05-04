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В парламенте предлагают рассмотреть ответственность министра ЧС и его замов

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше предлагают рассмотреть ответственность министра чрезвычайных ситуаций и его заместителей. Такое предложение внес сегодня, 4 мая, депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Депутат поинтересовался, почему не были переселены жители села из опасной зоны.

На что замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов ответил, что переселение не входит в их обязанность.

Такой ответ возмутил депутата и тогда он отметил, что раз МЧС ни за что не отвечает, нужно расформировать это министерство, а затем предложил рассмотреть ответственность министра и его заместителей.

URL: http://www.vb.kg/359355
Теги:
МЧС, Узгенский район
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