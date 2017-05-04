Энергетики восстановили свет в населенных пунктах, подвергшихся оползням. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга КР.

По ее данным, 2 мая в 21.00 бригада Узгенского РЭС закончила строительство временной обходной линии электропередачи для электроснабжения жителей села Аюу айыльного аймака Заргер.

Напомним, в результате схода оползня 29 апреля в данном населенном пункте под оползнем осталось 9 опор воздушной линии ВЛ-10 кВ "Заргер" от ПС 35/10 кВ "Заргер", вследствие чего без напряжения осталось 59 абонентов и причинен ущерб ОАО "Ошэлектро" с учетом аварийно-восстановительных работ на сумму 113 тыс. сомов.

Также 1 мая в 20.05 энергетиками ОАО "Ошэлектро" возобновлена подача электроэнергии в село "Курбу-Таш", где ранее в результате движения оползня с 25 апреля по 1 мая были размыты дороги и снесены 28 опор линий электропередачи и без электроснабжения остались 460 абонентов.

Всего от стихийных бедствий причиненный ущерб, по предварительным данным, составил 1,9 млн сомов.

На сегодняшний день в ходе оперативных работ сотрудников РЭС все абоненты пострадавших сел от схода оползней и селевых потоков подключены к электроснабжению.

Отметим, вчера, 3 мая, в ходе селекторного совещания в г. Оше премьер-министр подверг резкой критике председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбека Калиева.

Жээнбеков поручил бесперебойно обеспечивать население электроэнергией и привел в пример то, что при посещении накануне Узгенского района Ошской области выяснилось, что местные жители в зоне стихийного бедствия оставались без света на протяжении одиннадцати дней. Глава правительства отметил недопустимость подобных фактов и поручил Калиеву освободить от должности начальника Узгенского РЭС.