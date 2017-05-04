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Завербованную террористами кыргызстанку с ребенком вернули на родину

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ВБ

Кыргызстанку с ребенком, которую завербовали террористы, вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

29 апреля чекистами в рамках контртеррористической деятельности по недопущению выезда граждан КР для участия в боевых действиях в Сирии возвращена на родину кыргызстанка И.Г., 1989 г. р., уроженка Баткенской области.

Установлено, что она была завербована членами международной террористической организации и отправлена в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию.

В настоящее время ее вместе с ребенком передали близким родственникам.

ГКНБ продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке гражданки И.Г.

URL: http://www.vb.kg/359357
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Сирия, терроризм
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Комментарии
Ред Шухарт
04.05.2017, 11:48
Карма: +3
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Плюсов: 8
Минусов: 5
Комментариев: 15

женщина, еще и с ребенком, кабздец. чекистам спасибо и надо теперь ее взять на контроль походу

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