Завербованную террористами кыргызстанку с ребенком вернули на родину

Кыргызстанку с ребенком, которую завербовали террористы, вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

29 апреля чекистами в рамках контртеррористической деятельности по недопущению выезда граждан КР для участия в боевых действиях в Сирии возвращена на родину кыргызстанка И.Г., 1989 г. р., уроженка Баткенской области.

Установлено, что она была завербована членами международной террористической организации и отправлена в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию.

В настоящее время ее вместе с ребенком передали близким родственникам.

ГКНБ продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке гражданки И.Г.