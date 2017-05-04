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Стивен Кинг: Допуск Трампа к ядерному оружию страшнее всех моих романов

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Американский писатель Стивен Кинг написал в своём Twitter, что возможность того, что президент США Дональд Трамп в любой момент может нажать на кнопку, запускающую ядерные ракеты, пугает больше, чем любое его произведение, передает RT.

"То, что у этого парня (Трампа. - Прим. ред.) палец на красной кнопке, страшнее любой истории ужасов, что я написал", - написал он.

Также писатель прокомментировал первые сто дней президентства Трампа, заявив, что тот успел показать всю суть своей натуры.

"Твитты Трампа в его первые сто дней изобразили довольно четкий портрет: он олицетворяет просто хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности", - высказался писатель.

Кинг неоднократно критиковал Трампа. В мае 2016 года он даже подписали онлайн-петицию против кандидатуры миллиардера Дональда Трампа на пост президента США.

URL: http://www.vb.kg/359358
Теги:
литература, США, Дональд Трамп
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