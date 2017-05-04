В Подмосковье задержаны двое граждан Кыргызстана за изнасилование

В Подмосковье задержаны двое граждан Кыргызстана по подозрению в изнасиловании 34-летней жительницы Липецкой области. Об этом сообщает издание "Новый день" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 1 мая. В этот день в правоохранительные органы Ленинского района обратилась 34-летняя жительница Липецкой области с заявлением, что на Школьной улице города Видное она подверглась изнасилованию со стороны неизвестных ей мужчин.

По данному факту следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Республики Кыргызстан, 26-ти и 42 лет.

В ближайшее время следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.