Погода
$ 67.53 - 67.70
€ 73.36 - 74.15

Дело о взрыве в посольстве КНР: суд запретил СМИ вести фото и видеосъемку

176  0
Аида Джумашева

Сегодня, 4 мая, в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китая в Кыргызстане.

Присутствующие в зале суда журналисты попросили судью Адылбека Субанкулова разрешить вести фото- и видеосъемку процесса.

Адвокаты подсудимых заявили, что они не против присутствия СМИ, а также проведения фото- и видеосъемки. Представитель гособвинения оставил ходатайство на усмотрение суда. Однако подсудимые выступили против данного прошения.

В итоге судья запретил снимать видео и фотографировать в зале суда во время процесса.

Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана, были госпитализированы с осколочными ранениями.

URL: http://www.vb.kg/359360
Теги:
взрыв, Китай, посольство, суд, СМИ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Взрыв в посольстве Китая в КР (3 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  