Дело о взрыве в посольстве КНР: суд запретил СМИ вести фото и видеосъемку

Сегодня, 4 мая, в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китая в Кыргызстане.

Присутствующие в зале суда журналисты попросили судью Адылбека Субанкулова разрешить вести фото- и видеосъемку процесса.

Адвокаты подсудимых заявили, что они не против присутствия СМИ, а также проведения фото- и видеосъемки. Представитель гособвинения оставил ходатайство на усмотрение суда. Однако подсудимые выступили против данного прошения.

В итоге судья запретил снимать видео и фотографировать в зале суда во время процесса.

Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана, были госпитализированы с осколочными ранениями.