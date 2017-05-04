В Кыргызстане появился первый 6-летний призер мира по шахматам

Юный шахматист из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на мировом турнире по шахматам. По этому поводу сегодня, 4 мая, федерация шахмат КР вместе с отцом мальчика провели пресс-конференцию.

Они рассказали, что в апреле этого года в г. Яссы в Румынии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Кыргызскую Республику представлял 6-летний гроссмейстер Султай Чынгыз. В данной возрастной категории принимали участие 65 спортсменов из 21 страны мира.

Как отметили в Федерации шахмат КР, это первый в истории выдающийся результат.

Сам бронзовый призер поделился своими впечатлениями от турнира и признался, что ему было приятно одолеть в тактическом поединке девочку из Китая, так как она победила его на Азиатских играх.

"Через Султая о Кыргызстане узнали много людей. Поэтому я хотел бы всех поздравить с этой победой, потому что она является успехом для всей страны. Поэтому мы хотели поделится этим добрым событием. И хотелось бы отметить, что наш призер будет награжден подарком от федерации", - сообщил президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов.