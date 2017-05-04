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Потерпевший рассказал подробности взрыва в посольстве Китая в Кыргызстане

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 мая, в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китая в Кыргызстане.

В качестве потерпевшего суд допросил бывшего садовника дипломатического ведомства Станислава Пономарева.

Он рассказал, что 30 августа в 8.15 пришел на работу, а взрыв прогремел примерно в 9.00.

"В то утро я работал с виноградником у дома посла. В это время я увидел, как подъехала машина, а потом она взорвалась. Водителя я не успел разглядеть. В результате я получил осколочное ранение в шею и бедро. После взрыва отбежал в сторону и побежал к главным воротам, затем меня забрала скорая помощь. Ранение получил и мой коллега Дмитрий Насаев. Он во время взрыва косил газон. Сейчас я там не работаю", - рассказал Пономарев.

Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана, были госпитализированы с осколочными ранениями.

URL: http://www.vb.kg/359363
Теги:
взрыв, Китай, посольство, суд
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Сюжет: Взрыв в посольстве Китая в КР (3 материалов)
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