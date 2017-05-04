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Сельские женщины-предприниматели получили 235 кредитов для развития бизнеса

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Айдана Абдуваитова

315 женщин-предпринимателей прошли обучение в рамках проекта по развитию женского предпринимательства в Кыргызстане. Об этом стало известно сегодня, 4 апреля, в ходе тематической конференции в Бишкеке.

С 2013 по 2017 год Министерство экономики совместно с Университетом Центральной Азии (УЦА) реализует проект "Развитие женского предпринимательства". Он финансируется Японским фондом сокращения бедности через постоянное представительство АБР в КР.

За этот период УЦА обучил 315 сельских женщин-предпринимателей в возрасте от 28 до 65 лет, 205 сотрудников партнерских финансовых организаций и других заинтересованных сторон. Также реализованы пилотные проекты с использованием кредитных продуктов, удобных для сельских женщин-предпринимателей, по которым выдано 235 кредитов.

URL: http://www.vb.kg/359364
Теги:
бизнес, кредит, Минэкономики
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