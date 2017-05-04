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В Кыргызстане за четыре месяца из-за ЧС погибли сто человек

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Гулиза Авазова

С начала года в Кыргызстане произошло 2 тыс. 235 чрезвычайных ситуаций природного характера, из которых 134 факта схода оползней. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в результате чрезвычайных ситуаций с начала года погибли сто человек, а под оползнем оказались 34 человека. К сравнению, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 35 фактов ЧС, а число погибших составило 16 человек.

Он добавил, что ущерб от ЧС с начала года составил 37 млн сомов, за прошлый год в целом - 266 млн сомов.

Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/359365
Теги:
землетрясение, МЧС
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