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В Ноокенском районе открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся

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Айдана Абдуваитова

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся семей. Об этом "ВБ" рассказал пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

По его словам, магазин будет работать на благотворительной основе.

"Местные спонсоры будут оказывать финансовую поддержку и обеспечивать магазин товарами. В магазине будет список семей, которые нуждаются, и они могут в любое время в магазине бесплатно получить продукты питания и одежду", - рассказал Атабаев.

Он добавил, что в будущем такие магазины будут открыты и в других селах района.

URL: http://www.vb.kg/359376
Теги:
благотворительность, ДУМК
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