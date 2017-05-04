В Ноокенском районе открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся семей. Об этом "ВБ" рассказал пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

По его словам, магазин будет работать на благотворительной основе.

"Местные спонсоры будут оказывать финансовую поддержку и обеспечивать магазин товарами. В магазине будет список семей, которые нуждаются, и они могут в любое время в магазине бесплатно получить продукты питания и одежду", - рассказал Атабаев.

Он добавил, что в будущем такие магазины будут открыты и в других селах района.