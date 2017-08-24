Погода
$ 68.32 - 68.55
€ 80.20 - 81.01

Райкан Тологонов: Мне требуется обследование для дальнейшей операции

186  5
Аида Джумашева

Обвиняемому в мародерстве экс-депутату парламента Райкану Тологонову требуется обследование для проведения операции. Об этом журналистам заявил сам Тологонов.

"В данный момент мне требуется провести коронарографию и ангиографию. У меня высокая степень закупорки. Нужно провести две операции - одну на сонную артерию, вторую на сердце. Однако обследование в тех условиях, где меня содержат, невозможно. Сейчас решается вопрос: куда меня направят. Эту операцию нельзя откладывать, так как имеются высокие риски инсульта, либо инфаркта. Данные показатели выявлены на узи-доплере. Но ничего, мы держимся", - сказал Тологонов.

Напомним, в марте текущего года ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. По версии следствия, во время апрельских событий 2010-го в Бишкеке группа лиц под его руководством грабила офисы, жилые дома, в том числе и принадлежавшие семье Бакиевых и их приближенным.

Тологонову предъявлено обвинение по статьям "Организация грабежа", "Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ".

URL: http://www.vb.kg/362302
Теги:
операция, Райкан Тологонов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Mahabat Aitieva
24.08.2017, 10:30
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 11
Комментариев: 45

Келдибеков номер два.

У того тоже коленочки болели и локоточки, когда был под судом.  Как только понял, что отделался штрафом тут же стал здоров, как бык и полез на коня. 

С - симуляция.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Джумабек Суйеркулов
24.08.2017, 10:53
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 2
Комментариев: 42

Прооперировать бензопилой и расстрелять,чтоб другим неповадно было,а главные мародеры готовятся к выборам в президенты

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Асселим Дауренова
24.08.2017, 11:15
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 118
Минусов: 92
Комментариев: 223

Mahabat Aitieva

Келдибеков номер два.

У того тоже коленочки болели и локоточки, когда был под судом.  Как только понял, что отделался штрафом тут же стал здоров, как бык и полез на коня. 

С - симуляция.

Ахаха, тоже вспомнила его, Кельди видать урок подал им

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
24.08.2017, 12:05
Карма: +101
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 218
Минусов: 117
Комментариев: 455

Такое впечатление, что они все в СИЗО попадают только для того, чтобы здоровье поправить. Как только уголовное дело - сразу консилиум собирают.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Медер Айбекович
24.08.2017, 12:07
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 64
Минусов: 88
Комментариев: 115

А когда мародерил с сыном не думал о здоровье и о том, что рано или поздно придется заплатить за содеянное.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  