Как разрушился и взорвался Челябинский метеорит. NASA представило симуляцию

Американское космическое агентство продемонстрировало, как разрушался и взорвался знаменитый Челябинский метеорит, упавший на Землю вблизи озера Чебаркуль в феврале 2013 года. На видео NASA, созданном при помощи компьютерной графики, показано как "гость" из космоса входил в атмосферу и что при этом происходило внутри и вокруг метеорита.

Видеоролик размещен на официальном канале Исследовательского центра Эймса на YouTube. На симуляции сам метеорит выделен серым цветом, ударные волны - оранжевым, желтым и красным, а разрушающие фрагменты объекта отмечены черным.

Создатели симуляции рассказали, что воспроизвели процесс разрушения метеорита при помощи суперкомпьютера Pleiades и программного обеспечения Cart3 и ALE3D.