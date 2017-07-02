Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

Прокуратура: При доказательствах вины суды выносят оправдательный приговор

592  1
ВБ

Причина, по которой суды выносят оправдательные приговоры - субъективное мнение судей. Об этом сегодня, 1 июля, "ВБ" сообщила начальник отдела по обеспечению полномочий прокурора в судах прокуратуры Бишкека Эльмира Джумашова.

По ее словам, даже при наличии доказательств виновности подсудимых выносятся оправдательные приговоры. Однако еще одним фактором являются нарушения при производстве следствия.

"Судьи руководствуются собственными суждениями и не всегда бывают объективными. Более того, часто суды выходят за рамки полномочий независимого арбитра и выносят односторонние решения. Доводы одной сторон рассматриваются предвзято и необъективно, при этом доказательства другой стороны, даже при признаках их недопустимости, имеют для суда главное значение. Только суд может определить какие доказательства относятся к делу и допускаются, а какие нет. Но субъективный фактор приводит к произвольной оценке судом доказательств, а иногда и вовсе к их неправомерному анализу", - сказала Джумашова.

Представитель надзорного органа пояснила, что субъективное мнение судьи может быть связано также и с отсутствием официального толкования законодательных норм, что приводит к их применению в собственной интерпретации.

В качестве примера она привела отмену приговора Октябрьского районного суда второй инстанцией. .

"Директор профессионального лицея №18 Азамат Иманкулов, незаконно предоставил 12 сотрудникам этого образовательного учреждения льготы на общежитие. В ходе следствия вина Иманкулова была полностью доказана. Октябрьский районный суд приговорил его к выплате штрафа в размере 400 тыс. сомов. Однако вторая инстанция оправдала подсудимого за отсутствием состава преступления. Гособвинению удалось отменить данное решение в Верховном суде и направить данное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - отметила Джумашова.

URL: http://www.vb.kg/362581
Теги:
прокуратура, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Есть подозрение
02.07.2017, 22:15

Есть подозрение, что субъективный фактор судей поддерживается определенным количеством $ купюр

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  