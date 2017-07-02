Прокуратура: При доказательствах вины суды выносят оправдательный приговор

Причина, по которой суды выносят оправдательные приговоры - субъективное мнение судей. Об этом сегодня, 1 июля, "ВБ" сообщила начальник отдела по обеспечению полномочий прокурора в судах прокуратуры Бишкека Эльмира Джумашова.

По ее словам, даже при наличии доказательств виновности подсудимых выносятся оправдательные приговоры. Однако еще одним фактором являются нарушения при производстве следствия.

"Судьи руководствуются собственными суждениями и не всегда бывают объективными. Более того, часто суды выходят за рамки полномочий независимого арбитра и выносят односторонние решения. Доводы одной сторон рассматриваются предвзято и необъективно, при этом доказательства другой стороны, даже при признаках их недопустимости, имеют для суда главное значение. Только суд может определить какие доказательства относятся к делу и допускаются, а какие нет. Но субъективный фактор приводит к произвольной оценке судом доказательств, а иногда и вовсе к их неправомерному анализу", - сказала Джумашова.

Представитель надзорного органа пояснила, что субъективное мнение судьи может быть связано также и с отсутствием официального толкования законодательных норм, что приводит к их применению в собственной интерпретации.

В качестве примера она привела отмену приговора Октябрьского районного суда второй инстанцией. .

"Директор профессионального лицея №18 Азамат Иманкулов, незаконно предоставил 12 сотрудникам этого образовательного учреждения льготы на общежитие. В ходе следствия вина Иманкулова была полностью доказана. Октябрьский районный суд приговорил его к выплате штрафа в размере 400 тыс. сомов. Однако вторая инстанция оправдала подсудимого за отсутствием состава преступления. Гособвинению удалось отменить данное решение в Верховном суде и направить данное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - отметила Джумашова.