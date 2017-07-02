Мэрия столицы закупила спецтехнику для пересадки крупномерных деревьев

Муниципалитет приобрел технику, благодаря которой можно пересаживать деревья с диаметром ствола более 12-ти сантиметров. С помощью агрегата немецкого производства на месте вырубленных карагачей, тополей и дубов в грунт будут устанавливаться крупномерные саженцы специальным щадящим способом, чтобы не повредить корневую систему, .

"Механизм представляет собой лепестки-грунтозацепы, с помощью которых дерево извлекается вместе с грунтом и нетронутой корневой системой, после чего транспортируется к месту посадки", - говорится в сообщении.

Кроме того как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на средства из городского бюджета куплены четыре райдера марки Husgvarna (производитель - Швеция). В комплект входит оборудование для стрижки травы, подметания аллей и тротуаров, а также снегоочиститель.

В ближайшее время новая техника будет задействована в работах по благоустройству Бишкека. Машины переданы сотрудникам муниципального предприятия "Зеленстрой", которые уже опробовали агрегаты в одном из городских парков.