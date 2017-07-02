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Священника Бишкекской епархии шантажировали. Мошенников взяли в Москве

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Кирилл Степанюк

Сотрудники Росгвардии арестовали мошенников, которые вымогали деньги у священнослужителя из Кыргызстана, сообщили российские СМИ. "ВБ" эту информацию подтвердил специальный представитель МВД Кыргызстана в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью в СНГ Аскат Алиев. Он рассказал, что операция по задержанию вымогателей проведена в аэропорту Домодедово, ее провели сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ.

Вымогатели требовали у священнослужителя 55 тысяч долларов за якобы имеющиеся у них компрометирующие материалы, которые как утверждали шантажисты, могли стоить карьеры 37-летнему епископу Бишкекской и Кыргызстанской епархии. В случае неуплаты требуемой суммы, злоумышленники грозили опубликовать сведения.

Преступников поймали с поличным во время того, как они пересчитывали переданные им фальшивые деньги. Шантажистами оказались 27-летний мужчина и 23-летняя девушка - граждане Казахстана. Следствие продолжается.

URL: http://www.vb.kg/362588
Теги:
вымогательство, уголовная ответственность, Москва, МВД
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Комментарии
Давид
03.07.2017, 07:53

Наверное, было чего бояться, так сразу можно было послать их. Главное тепер правоохранители не допустили утечку информации.

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