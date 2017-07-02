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Япония решила отправить космонавта на Луну к 2030 году

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение организовать пилотируемый полет на Луну к 2030 году, сообщает N + 1 со ссылкой на AFP.

До настоящего времени единственными людьми, побывавшими на Луне, остаются американские астронавты, которые совершили шесть полетов на естественный спутник Земли в рамках программы "Аполлон" в период с 1969 по 1972 год.

Предварительный план по отправке японского космонавта на Луну был представлен на совете Министерства образования страны. Детальная концепция миссии должна быть готова в 2018 году.

Как стало известно, в рамках подготовки к высадке на Луне JAXA намерено присоединиться к возглавляемой Национальным аэрокосмическим управлением США (NASA) миссии по постройке космической станции на орбите спутника. NASA планирует использовать ее как промежуточный пункт для отправки пилотируемого космического корабля на Марс, а JAXA - как отправную точку для своей лунной программы.

По словам представителя JAXA, Япония предоставит для постройки станции долю финансирования, а также технологические наработки.

Ранее японское космическое агентство сообщало о намерении отправить беспилотный космический аппарат на Луну в 2019 году и пилотируемый - к 2025 году, однако конкретного плана действий по высадке на спутник не озвучивало.

Намерения организовать пилотируемые полеты на Луну в разное время высказывали также Европейское космическое агентство (программа "Аврора"), Китайское национальное космическое управление (программа CLEP) и Роскосмос.

Недавно Япония и Франция заключили соглашение о совместной миссии по добыче грунта марсианского спутника Фобоса. Ее начало запланировано на 2024 год.

URL: http://www.vb.kg/362590
Теги:
Япония, космонавтика
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