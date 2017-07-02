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В штате Невада разрешили продавать марихуану в рекреационных целях

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В штате Невада (США) началась продажа марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Приобрести порцию марихуаны размером в одну унцию (28,3 грамма) смогут только взрослые - по закону штата, совершеннолетие наступает в 21 год. Употреблять препарат можно только дома, курение в общественных местах запрещено. Ожидается, что около двух третей продаж придется на туристов.

Невада стала пятым штатом, где марихуану можно приобрести в рекреационных целях. Ранее это было разрешено в Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и Аляске. Еще в 19 штатах и столице США Вашингтоне (округ Колумбия) она продается в качестве лекарства. Перечень болезней, при которых прописывают этот препарат, в каждом штате свой. Так, марихуану могут назначить при таких болезнях, как СПИД, эпилепсия, рассеянный склероз, злокачественные опухоли и глаукома.

В июне 2017 года марихуану легализовали в Мексике для научных и медицинских целей.

Употребление марихуаны в качестве лекарства, помимо некоторых штатов США, легализовано в нескольких европейских странах. В нескольких государствах Европы оборот каннабиса и выращивание небольших объемов конопли не преследуется уголовно, а употребление допускается в специально отведенных местах.

URL: http://www.vb.kg/362591
Теги:
наркотики, США, туризм
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