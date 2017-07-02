Рисунок Виктора Цоя с битвой квадратноголовых человечков продали с аукциона

Рисунок Виктора Цоя, созданный 30 лет назад, был продан на торгах "Литфонда" по номиналу - за 250 тысяч рублей (около 291 тысячи сомов).

"На торгах аукционного дома "Литфонд", посвященных современному искусству,был продан рисунок Виктора Цоя "Без названия (Битва)" из частной коллекции. Выполненный фломастером набросок музыканта датируется 1987 годом. На прошедшем аукционе он был продан по номиналу - за 250 тысяч рублей", - цитирует NewsRu.com сообщение аукционного дома.

По мнению руководителя департамента современного искусства "Литфонда" Ладимиры Артемовой, 250 тысяч - невысокая цена для рисунка Виктора Цоя. "Работ этого художника осталось совсем мало на рынке. Но "Литфонд" - достаточно молодой, начинающий аукцион, поэтому мы предлагаем художникам и владельцам из частных коллекций выставлять приемлемые цены на торгах", - пояснила она.

Как сообщается, набросок музыканта принадлежал петербургскому коллекционеру. Его имя, как и имя покупателя, в аукционном доме предпочли не разглашать.

Виктор Цой родился в Московском районе города Ленинграда 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Его рок-группа "Кино" в 1980-х годах стала культовой в России. В 1988 году вышел фильм "Игла" с Цоем в главной роли и музыкальный альбом "Группа крови", которые породили "киноманию": тысячи подростков стриглись "под Цоя", одевались в черное и учились играть на гитаре.

Отметим, Цой был студентом художественного училища им. В. Серова, однако его исключили за неуспеваемость (по признанию преподавателей, он забросил свои "неплохие натюрморты" и начал рисовать "рожи"). Окончил СГПТУ-61 по специальности резчик по дереву. После выпуска Цой был распределен в НПО "Реставратор" и был направлен в Пушкин, где работал над восстановлением интерьеров Екатерининского дворца.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии, где находился на отдыхе. Могила Цоя на Богословском кладбище Петербурга является местом паломничества его поклонников. Она расположена в 150 метрах от церкви Иоанна Богослова на Братской (центральной) аллее.