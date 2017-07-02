Культурный комплекс "Рух Ордо" оцеплен милицией. Сообщили о бомбе

Сегодня утром, 2 июля, территорию культурного комплекса "Рух Ордо" имени Чынгыза Айтматова оцепила милиция. Предположительно, там заложено взрывное устройство.

По данным УВД Иссык-Кульской области, сообщение о заложенной бомбе поступило примерно в 6.50. По анонимному звонку личный состав был поднят по тревоге. В настоящее время на месте работает бригада саперов. Специалисты проверяют всю территорию комплекса.

"Звонок был анонимным, уже ведутся работы по обнаружению звонившего. Наши сотрудники оцепили не только комплекс, но и окружающую территорию, в том числе ресторан "Зодиак". Жители близлежащих домов в целях безопасности эвакуированы", - проинформировали в УВД Иссык-Кульской области.