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Культурный комплекс "Рух Ордо" оцеплен милицией. Сообщили о бомбе

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Родион Решетов

Сегодня утром, 2 июля, территорию культурного комплекса "Рух Ордо" имени Чынгыза Айтматова оцепила милиция. Предположительно, там заложено взрывное устройство.

По данным УВД Иссык-Кульской области, сообщение о заложенной бомбе поступило примерно в 6.50. По анонимному звонку личный состав был поднят по тревоге. В настоящее время на месте работает бригада саперов. Специалисты проверяют всю территорию комплекса.

"Звонок был анонимным, уже ведутся работы по обнаружению звонившего. Наши сотрудники оцепили не только комплекс, но и окружающую территорию, в том числе ресторан "Зодиак". Жители близлежащих домов в целях безопасности эвакуированы", - проинформировали в УВД Иссык-Кульской области.

URL: http://www.vb.kg/362596
Теги:
бомба, Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата, УВД
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Комментарии
Рома
02.07.2017, 14:10

Курултай специально сорвали.

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