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Иссык-кульская милиция запросила помощи у ГКНБ по инциденту в "Рух Ордо"

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Родион Решетов

Сотрудники милиции, кинологи и саперы Иссык-Кульской области не обнаружили подозрительных предметов и взрывных устройств на территории культурного комплекса "Рух Ордо". Об этом "ВБ" сообщили в областном УВД.

По данным правоохранителей сейчас территория комплекса по-прежнему оцеплена. В настоящее время силовики ожидают приезда своих коллег из города Бишкек. Расследованием занимается специальный отдел ГКНБ КР.

Отметим, сегодня в городе Чолпон-Ата должен был пройти Всемирный курултай тюркских народов. Проведение мероприятия планировалось в культурном центре "Рух Ордо". Однако его было решено перенести на другую дату. По неофициальной информации, собрание теперь, возможно, пройдет в Казахстане.

URL: http://www.vb.kg/362598
Теги:
ГКНБ, УВД, Иссык-Кульская область, курултай, телефонный террорист, терроризм
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Комментарии
не кыргыз
03.07.2017, 05:34

насколько мне известно кыргызы были изгнаны из берегов Енисея казаком разбойником Ермаком Тимофеевичем

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