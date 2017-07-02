Иссык-кульская милиция запросила помощи у ГКНБ по инциденту в "Рух Ордо"

Сотрудники милиции, кинологи и саперы Иссык-Кульской области не обнаружили подозрительных предметов и взрывных устройств на территории культурного комплекса "Рух Ордо". Об этом "ВБ" сообщили в областном УВД.

По данным правоохранителей сейчас территория комплекса по-прежнему оцеплена. В настоящее время силовики ожидают приезда своих коллег из города Бишкек. Расследованием занимается специальный отдел ГКНБ КР.

Отметим, сегодня в городе Чолпон-Ата должен был пройти Всемирный курултай тюркских народов. Проведение мероприятия планировалось в культурном центре "Рух Ордо". Однако его было решено перенести на другую дату. По неофициальной информации, собрание теперь, возможно, пройдет в Казахстане.