В NASA анонсировали испытания технологии по защите Земли от астероидов

В NASA рассказали о грядущем испытании технологии, которая поможет обезопасить Землю от столкновения с космическими телами.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз NASA, речь идёт о системе планетарной обороны, связанной с отклонением астероидов с их траектории полёта с помощью кинетического удара.

"DART будет первой миссией NASA, которая продемонстрирует так называемую технологию кинетическую удара", - заявила офицер планетарной обороны в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Линли Джонсон.

Объектом проверки системы станет астероид Дидимос, который будет пролетать мимо Земли в октябре 2022 года, а затем снова в 2024 году.