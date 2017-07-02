Бывший премьер Израиля досрочно вышел на свободу

Осужденный за коррупцию бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт в воскресенье, 2 июля, покинул тюрьму "Маасиягу" и досрочно вышел на свободу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Haaretz.

Из 27 месяцев наказания, назначенного судом, он отсидел 16,5 месяца. Освобождение Ольмерта стало возможным после того, как в четверг, 29 июня, тюремная служба страны решила сократить срок наказания на более чем на треть.

До мая 2018 года бывший политик обязан будет выполнять общественные работы в качестве добровольца в различных организациях. Одна из них - общество по оказанию медицинской помощи. Кроме того, Ольмерт должен будет дважды в месяц отмечаться в полицейском управлении.

Ольмерт, возглавлявший кабинет министров Израиля с 2006 по 2009 год, был признан виновным в деле о коррупции при строительстве комплекса "Холиленд". Следствие установило, что чиновники мэрии Иерусалима, которую возглавлял Ольмерт, получили в виде взяток от компании-застройщика несколько миллионов шекелей за продвижение проекта и внесение в него многочисленных изменений.

Первоначально политик был приговорен к шести годам лишения свободы. Также суд обязал бывшего премьера выплатить штраф в размере одного миллиона шекелей (свыше 265 тысяч долларов). Позже Верховный суд Израиля частично удовлетворил апелляцию защиты и сократил срок заключения до 18 месяцев. Еще один месяц заключения был добавлен судом по статье за препятствование расследованию.

Отбывать срок наказания бывший политик начал 15 февраля 2016 года.

21 июня Ольмерта перевели из тюрьмы в больницу из-за болей в груди.