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В Лондоне прошел многотысячный антиправительственный митинг

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Тысячи людей собрались в центральном Лондоне, чтобы выразить свое недовольство экономической политикой правительства Британии, сообщает Би-би-си.

Демонстранты собрались перед зданием Би-би-си в центре Лондона, после чего прошли по направлению к Парламентской площади.

Протест был организован группой активистов, выступающих против политики жесткой бюджетной экономии, проводимой правительством консерваторов.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин принял участие в митинге, выступив перед участниками демонстрации.

"Правительство тори отступает, политика жесткой экономии отступает, экономические аргументы этой бюджетной политики тоже отступают", - объявил Корбин в своем выступлении в центре Лондона, на Парламентской площади.

"Те, кто борется за социальную справедливость, за единство, за сплоченность людей против расизма, и выступает против тех, кто хочет разъединить нас - это те, кто движется вперед", - заявил он.

Собравшиеся скандировали "О, Джереми Корбин!" и "Тори - на выход", многие из участников держали плакаты с надписью "Правосудие для Гренфелл".

Гренфелл-тауэр - название недавно сгоревшего в Лондоне высотного дома, при ремонте которого сэкономили на пожароустойчивой обшивке.

Один из митингующих рассказал Би-би-си, что гнев привел его на этот марш.

"То что сейчас происходит, означает, что правительство тори не справляется, - говорит участник акции протеста. - Сокращения идут везде, куда ни глянь. Это же настоящая халатность. Как можно сокращать жизненно важные службы?"

Накануне акции организаторы митинга сообщили в "Фейсбуке", что приглашают всех граждан, профсоюзы и общественные организации объединиться и провести массовую демонстрацию силы и солидарности.

"Мы протестуем против государства, выступающего в поддержку политики жесткой экономии, сокращений и приватизации. Мы - за достойную систему здравоохранения, образования, за улучшение жилищных условий, работу и повышения уровня жизни для всех", - говорилось в заявлении.

Даунинг-стрит отказалась прокомментировать протест.

URL: http://www.vb.kg/362601
Теги:
Великобритания, митинг, правительство
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