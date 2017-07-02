В центре Дамаска при подрыве смертника погибли восемь человек

Смертник совершил теракт на центральной площади Тахрир в Дамаске. Погибли восемь человек, еще 12 человек пострадали, сообщает Росбалт со ссылкой на гостелевидение Сирии.

Отмечается, что полиция преследовала три автомобиля, которыми управляли террористы. Два транспортных средства удалось остановить, однако третий оказался на территории города.

После того, как смертника окружили на площади Тахрир, он совершил самоподрыв.

По данным Associated Press, двум другим террористам также удалось подорвать себя, однако эта информация пока не подтверждена.