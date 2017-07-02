Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

В Татарстане объявлен траур после крупного ДТП с 14 погибшими

329  0
www

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил траур в связи с гибелью 14 человек в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт администрации региона.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 2 июля. Автобус столкнулся с бензовозом во время следования по маршруту Самара - Ижевск.

URL: http://www.vb.kg/362611
Теги:
ДТП, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  