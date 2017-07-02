В Татарстане объявлен траур после крупного ДТП с 14 погибшими

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил траур в связи с гибелью 14 человек в результате столкновения автобуса и грузовика. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт администрации региона.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 2 июля. Автобус столкнулся с бензовозом во время следования по маршруту Самара - Ижевск.