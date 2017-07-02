В ЦИК поступило заявление Омурбека Бабанова

Накануне, 1 июля, в ЦИК поступило заявление о выдвижении кандидатуры Омурбека Бабанова на должность президента Кыргызской Республики. На выборы он идет не от партии, а как самовыдвиженец, сообщает Центризбирком.

Омурбек Бабанов являет лидером партии и парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". В 2010-11 годах он занимал пост вице-премьера правительства, а в 2011-12 премьер-министра Кыргызстана.

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Напоминаем, в Центральную избирательную комиссию ранее поступили заявления о выдвижении кандидатуры Темира Сариева, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Бакыта Торобаева и Таалатбека Масадыкова. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.