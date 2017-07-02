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В ЦИК поступило заявление Омурбека Бабанова

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Наталья Ли

Накануне, 1 июля, в ЦИК поступило заявление о выдвижении кандидатуры Омурбека Бабанова на должность президента Кыргызской Республики. На выборы он идет не от партии, а как самовыдвиженец, сообщает Центризбирком.

Омурбек Бабанов являет лидером партии и парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". В 2010-11 годах он занимал пост вице-премьера правительства, а в 2011-12 премьер-министра Кыргызстана.

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Напоминаем, в Центральную избирательную комиссию ранее поступили заявления о выдвижении кандидатуры Темира Сариева, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Бакыта Торобаева и Таалатбека Масадыкова. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.

URL: http://www.vb.kg/362612
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (15 материалов)
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Комментарии
Бахадыр Бекманбетов
03.07.2017, 12:16
Карма: -11
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Плюсов: 29
Минусов: 40
Комментариев: 31

Бабанов даже пообещал, что страна войдет в 10-ку богатейших и развитых стран мира!  Это вообще как понимать его?! 

Сам как самый богатый человек КР ни сома не инвестировал в Кыргызстан, и каким образом он собирается обогнать Японию, Корею, и рад других стран которые входят в 10 сильнейших стран мира ?!  Популист бабанов! 

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Самат Медетов
03.07.2017, 12:19
Карма: +3
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Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 5

им уже столько всего было наобещано за все прошедшие выборы, и никаких результатов. 

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Сергей Тихомиров
03.07.2017, 12:37
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 220
Минусов: 186
Комментариев: 380

Бабанов, конечно, харизматичный, пиариться он умеет, но по факту хоть что-то стоит за его словами? Каждые выборы он дает громкие обещания, которые никогда даже не думал исполнять.

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Анвар
03.07.2017, 13:16

Я как то даже не удивлен, что очередное выступление Омурбека Бабанова ознаменовалось очередными его популистическими лозунгами. 

Если смотреть до этого, он ведь практически не исполнил ни одно свое предвыборное обещание! И несмотря на это продолжает свои популистические высказывания! Эх, жалко мне народ, жалко!

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ильяс маданият
03.07.2017, 15:29
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Комментариев: 5


В ЦИРК поступило заявление Омурбека Бабанова

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ильяс маданият
03.07.2017, 15:30
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Комментариев: 5

Сергей Тихомиров

Бабанов, конечно, харизматичный, пиариться он умеет, но по факту хоть что-то стоит за его словами? Каждые выборы он дает громкие обещания, которые никогда даже не думал исполнять.

Вам мало построенного им себе самому ТЦ на месте стадиона "Инструментальщик"  за деньги РКФР? Вы слишком многого хотите.

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