В заповеднике Беш-Таш утонули двое сотрудников Next.tv

Соболезную!!! некоторое время мне довелось с ними работать, всегда приятные, всегда дружелюбные и готовые помочь и поддержать в нужный момент...
Вчера, 1 июля, в заповеднике "Беш-Таш" утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По информации ведомства, инцидент произошел в 20.30. В воду упали 34-летний Суйун Омүрбеков и 38-летняя Эльмира Суйутбекова - директор и журналистка телеканала Next.tv.
Сообщается, что у Суйуна Омүрбекова остались три дочери и беременная жена, у Эльмиры Суйутбековой - три дочери и сын.
Местные жители до приезда спасателей в 20.50 нашли тела утонувших и передали их скорой медицинской помощи.
Привлечены четыре спасателя.