В заповеднике Беш-Таш утонули двое сотрудников Next.tv

Вчера, 1 июля, в заповеднике "Беш-Таш" утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел в 20.30. В воду упали 34-летний Суйун Омүрбеков и 38-летняя Эльмира Суйутбекова - директор и журналистка телеканала Next.tv.

Сообщается, что у Суйуна Омүрбекова остались три дочери и беременная жена, у Эльмиры Суйутбековой - три дочери и сын.

Местные жители до приезда спасателей в 20.50 нашли тела утонувших и передали их скорой медицинской помощи.

Привлечены четыре спасателя.