В Узбекистане появилась своя Силиконовая долина

В Узбекистане впервые создается Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center, призванный объединить хозяйствующих субъектов в сфере информационных технологий, а также разработчиков программных продуктов, сообщает издание Подробно.uz.

Инновационный центр создается на основе принципа экстерриториальности в пределах территории республики, то есть предприятия в сфере ИКТ могут стать резидентами Инновационного центра независимо от их месторасположения на территории страны. Данный принцип создаст максимально благоприятные условия для развития производства ИКТ-продукции по всей стране.

Главная цель нового центра – обеспечение максимально благоприятной среды для наших граждан, прежде всего одаренной молодежи, имеющих образование и квалификацию, а также реальные проекты в сфере информационных технологий, которые можно реализовать и внедрить в жизнь.

В качестве высшего органа управления Инновационного центра образован Координационный совет.

Резидентам центра будет предоставлен ряд льгот и преференций. Так, например, они получат освобождение до 1 января 2028 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, единого социального платежа, а также таможенных платежей за ввозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в республике.

Кроме того, они будут освобождены от обязательной продажи части валютной выручки, поступающей от экспорта товаров, работ и услуг собственного производства.

Резидентам Инновационного центра также предоставляется право в пределах поступлений от экспорта товаров, работ и услуг собственного производства осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории страны по выплате заработной платы работникам и дивидендов в безналичной форме путем перечисления на международные платежные карты, а также осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайновые магазины в сети Интернет без наличия экспортного контракта.

Дополнительные льготы предусмотрены работникам резидентов Инновационного центра, доходы которых в виде оплаты труда, полученные до 1 января 2028 года, будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5 процента, а страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд – по ставке 4,5 процента. При этом данные доходы не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц, определяемых в целях налогообложения.

Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан будет проводиться ежегодный анализ степени влияния предоставленных льгот и преференций на развитие национального рынка ИКТ, конкурентоспособности программных продуктов и услуг ИКТ на внутреннем и внешнем рынках, с последующим внесением результатов анализа в Координационный совет.

Ответственными ведомствами будут приняты необходимые меры по полноценному функционированию в республике системы приема международных платежных карт для оплаты товаров и услуг, а также зачисления на банковские счета резидентов Республики Узбекистан валютной выручки от реализации товаров и услуг через онлайновые магазины в сети Интернет.