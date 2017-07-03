В парках Бишкека появилась спецтехника, которая будет следить за чистотой

В городском парке Победы имени Даира Асанова с участием мэра Бишкека состоялась презентация новой специализированной техники для ухода за муниципальными парками. Об том сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сотрудниками МП "Зеленстрой" были продемонстрированы возможности новой техники, которая позволит уменьшить ручной труд при содержании парковых зон.

За счет средств городского бюджета были приобретены 4 единицы райдеров марки Husgvarna (производство Швеции) с комплектом навесного оборудования, куда входит дека режущая для покоса и стрижки травы, навесная щетка для подметания аллей и тротуаров, роторный снегоочиститель, прицеп с кузовом, газонный валик и щетка-травосборник.

Также приобретен агрегат для пересадки деревьев марки Optimal Opitz 880. При помощи данного оборудования можно осуществить пересадку дерева, диаметр ствола которого составляет не более 12 сантиметров.

Рабочий механизм оборудования представляет собой лепестки-грунтозацепы, с помощью которых дерево извлекается вместе с грунтом и нетронутой корневой системой, после чего транспортируется к месту посадки.