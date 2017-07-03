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В Сирии начали печатать купюры с портретом Асада

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Центробанк Сирии в воскресенье выпустил в оборот новую купюру, обладающую самым крупным в стране номиналом - 2000 сирийских фунтов (около четырех долларов). NewsRu.com со ссылкой на местное агентство SANA сообщает, что лицевую сторону банкноты украшает портрет президента республики Башара Асада.

Новую купюру сегодня представил на пресс-конференции глава Центробанка Дурейд Дургам. По его словам, особенность этой купюры заключается в том, что ее трудно подделать. Банкнота введена в обращение в Дамаске, а также ряде провинций.

Если на лицевой стороне банкноты - лицо Асада, то на обратной изображен Народный совет - однопалатный парламент Сирии. Агентство отмечает, что ранее самой крупной купюрой в стране была банкнота номиналом в 1000 сирийских фунтов.

URL: http://www.vb.kg/362620
Теги:
Сирия, деньги
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