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В Индонезии при крушении спасательного вертолета погибли восемь человек

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В Индонезии в результате крушения спасательного вертолета на острове Ява погибли восемь человек, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press и местные власти. Вертолет участвовал в эвакуации людей из зоны извержения вулкана.

На борту вертолета было четыре офицера военно-морских сил Индонезии и четыре спасателя. Он врезался в скалу на подлете к плато Диенг, где накануне началось извержение в кратере Селери. Тела всех погибших были доставлены в столицу провинции Центральная Ява, город Семаранг.

Как сообщает "Синьхуа", во время извержения кратера Селери рядом с ним находилась группа туристов. В тот момент, когда из кратера начала извергаться лава и столбы пара, люди находились находились на расстоянии 15 метров. В результате случившегося пострадали 10 туристов. Местные власти ограничили доступ туристических групп в район извержения.

На Камчатке 2 июля столбы пепла из вулкана Шивелуч достигли стратосферы, поднявшись на 12 км. Из-за пепла был установлен "красный" код опасности для самолетов в этом районе, а авиакомпании было рекомендовано изменить маршруты полетов.

URL: http://www.vb.kg/362621
Теги:
Индонезия
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