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Кыргызстанцы смогут работать в России по национальным водительским правам

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Комитет Государственной Думы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину, касающийся вопроса о возможности предоставления гражданам Кыргызстана права на работу в сфере перевозок по национальным правам. Об этом сообщает издание Политика Сегодня.

С первого июня в России был введен запрет на управление транспортным средством (ТС) при наличии иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с вождением ТС.

Авторы документа отметили, что необходимость получения российских водительских удостоверений связана с недостаточным знанием русского языка иностранными водителями. Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/362622
Теги:
Россия
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Комментарии
Самат Камчыбеков
03.07.2017, 11:10
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результаты переговоров АША с Медведевым

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Дениза Токоева
03.07.2017, 11:31
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Вот вам и результат поездки! Пока кое-какие элементы очерняют просто так президента, он реально решает дела граждан. 

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alika riza
03.07.2017, 12:28
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отлично.пожинаем плоды недавних переговоров 

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Одно время жил в Питере, там в некоторых службах такси только наши граждане и работают. Для них, конечно, эта новость будет очень кстати.

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Мира Султанова
03.07.2017, 15:28
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Вот результат встреч спикеров госдумы и нашего жогорку кенеша. Плодотворные переговоры.

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Салкын Таалиева
03.07.2017, 16:41
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Президент и спикер провели удачные встречи, которые помогли нашим трудовым мигрантам. 

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Банин Александр
03.07.2017, 17:01
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Комментариев: 46

Ну и что на этот раз скажут люди, которые вечно критикуют нашего президента?

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