Кыргызстанцы смогут работать в России по национальным водительским правам

Комитет Государственной Думы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину, касающийся вопроса о возможности предоставления гражданам Кыргызстана права на работу в сфере перевозок по национальным правам. Об этом сообщает издание Политика Сегодня.

С первого июня в России был введен запрет на управление транспортным средством (ТС) при наличии иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с вождением ТС.

Авторы документа отметили, что необходимость получения российских водительских удостоверений связана с недостаточным знанием русского языка иностранными водителями. Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана.