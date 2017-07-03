В столичном кафе взорвались газовые баллоны. Жертв нет

Сегодня, 3 июля, в парке им. Панфилова сгорело кафе "Аист". Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, ранним утром в общепите взорвались три газовых баллона. В 04.12 на место ЧС выехал первый пожарный расчет. Очаг возгорания был локализован 04.54, а в 5:37 была полная ликвидация огня. Всего на месте работало 3 пожарных бригады, которые успели из горящего строения вынести еще два газовых баллона (40 и 20 литровых).

В результате пожара полностью сгорела кровля кафе общей площадью 130 м2, а также летняя площадка.

По данным пресс-службы МЧС, жертв нет. Причина возгорания устанавливается.