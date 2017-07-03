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Аномальная жара. К выходным до +40 в тени и без намека на осадки

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Кирилл Степанюк

В Кыргызстане в течение ближайшей недели ожидается сухая и жаркая погода. В соответствии с данными, размещенными на сайте Gismeteo, день ото дня, начиная с понедельника, температура воздуха будет неумолимо повышаться. Сегодня, 3 июля, до +35, к среде будет +38, а в выходные столбики термометров поднимутся до +40.

При этом нет ни единого намека ни на осадки, ни на какую бы то ни было облачность. Всю неделю солнце будет жарить от рассвета и до заката. Есть надежда, что погода изменится на следующей неделе. С 10 июля ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Осадки могут задержаться в Кыргызстане на несколько дней, а температура воздуха опустится до +31 градуса. Пока это всего лишь прогнозы.

URL: http://www.vb.kg/362625
Теги:
погода, Кыргызстан
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