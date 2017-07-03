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Пограничники задержали кыргызстанца на границе с паспортом брата

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ВБ

2 июля пограничники КПП "Акжол-автодорожный" при попытке пересечь кыргызско-казахстанскую государственную границу по чужому паспорту задержали гражданина КР. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

При прохождении паспортного контроля кыргызстанец Н.М., 1979 г.р., предъявил чужой паспорт (ID-card). Со слов задержанного, в связи с утерей своего документа он воспользовался паспортом своего брата. Гражданин КР пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан в поисках работы.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/362626
Теги:
граница, Погранслужба
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