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В регионах страны возникают проблемы с цифровым телевещанием

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Айдана Абдуваитова

В некоторых регионах все еще возникают проблемы с цифровым телевещанием. Об этом сегодня, 3 июля, стало известно на заседании правительства.

Жители Ноокенского, Таласского и других районов страны жалуются на то, что ресиверы не принимают сигналы, на плохой сигнал или же его отсутствие.

Глава Госкомитета информационных технологий и связи заверил, что при обращении пользователей специалисты мобильной группы будут выезжать на места и устранять неполадки.

Напомним, процесс перехода к цифровому телевещанию начался в 2014 году. Аналоговое телевещание в большинстве населенных пунктов было отключено 15 мая. Всего по Кыргызстану в "радиотеневой зоне" 326 сел, расположенные в основном в приграничных и горных местностях. Постепенно их обеспечивают цифровым телевещанием, а до этого им доступно аналоговое телевещание. Однако некоторые пользователи в других регионах все еще жалуются на некачественное изображение, слабый звук и помехи в приеме сигналов ЦТВ.

URL: http://www.vb.kg/362628
Теги:
телевидение
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Комментарии
Пётр Горьковой
03.07.2017, 12:52
Карма: +5
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Плюсов: 8
Минусов: 3
Комментариев: 8

В чуйской области эта проблема и не исчезала,  с Казахстана сигнал идёт мощный вообщем задумка может и не плоха, но только начатое нужно доводить до конца, .......................

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