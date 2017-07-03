В регионах страны возникают проблемы с цифровым телевещанием

В некоторых регионах все еще возникают проблемы с цифровым телевещанием. Об этом сегодня, 3 июля, стало известно на заседании правительства.

Жители Ноокенского, Таласского и других районов страны жалуются на то, что ресиверы не принимают сигналы, на плохой сигнал или же его отсутствие.

Глава Госкомитета информационных технологий и связи заверил, что при обращении пользователей специалисты мобильной группы будут выезжать на места и устранять неполадки.

Напомним, процесс перехода к цифровому телевещанию начался в 2014 году. Аналоговое телевещание в большинстве населенных пунктов было отключено 15 мая. Всего по Кыргызстану в "радиотеневой зоне" 326 сел, расположенные в основном в приграничных и горных местностях. Постепенно их обеспечивают цифровым телевещанием, а до этого им доступно аналоговое телевещание. Однако некоторые пользователи в других регионах все еще жалуются на некачественное изображение, слабый звук и помехи в приеме сигналов ЦТВ.