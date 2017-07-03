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Вор трижды проникал в фирму, чтобы украсть деньги. В итоге его поймали

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ВБ

В милицию с заявлением обратился житель столицы, с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который обкрадывал его фирму.

По словам потерпевшего, в промежутке времени с 6 по 30 июня кто-то трижды проникал на предприятие, где изготавливают пластиковые окна и двери, и похищал денежные средства. Общий ущерб составил 30 700 сомов.

Сыщики УВД Свердловского района задержали подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления. Им оказался 17-летний К.М., уроженец Таласской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 ("Кража") УК КР.

Однако задержанного отпустили под личное поручительство. Следствие продолжается.

URL: http://www.vb.kg/362629
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек
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